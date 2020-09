Um die Einwohner intensiver an der Dorfentwicklung zu beteiligen, startet die Gemeinde eine Dorfmoderation.

Für den Anfang können alle Bürger Ideen, Wünsche und Einschätzungen in einem Fragebogen äußern. Dieser wurde von dem Planungsbüro „stadtgespräch“ aus Kaiserslautern entwickelt. Die Teilnahme ist freiwillig anonym. Im Oktober werden die Fragebögen in der Ortsgemeinde verteilt und einige Tage später abgeholt. Alternativ können die ausgefüllten Fragebögen auch bis spätestens 9. November in den Briefkasten der Ortsbürgermeisterin in der Kreuzstraße 5a eingeworfen werden. Die Ergebnisse werden anschließend im Rahmen einer Auftaktveranstaltung vorgestellt.