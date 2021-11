Den ungepflegten Zustand der Ortseinfahrten und Verkehrsinseln hatte ein Bürger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates angesprochen. Der Rat könne nicht aktiv werden, da der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zuständig sei, erklärte Ortsbürgermeister Frank Kohl. Besserung scheint allerdings in Sicht zu sein.

Auf Anfrage erläuterte der LBM, dass es sich bei den entsprechenden Grundstücken teilweise um Flächen handele, die zwischen der jetzigen Bundesstraße, der Umgehungsstraße und der vorherigen Bundesstraße – der heutigen Ortsdurchfahrt – liegen. Nach dem Bau der Umgehung Heinzenhausen seien diese Flächen im Eigentum des Bundes verblieben, obwohl es sich nicht um eigentliche Straßenbegleitflächen handele.

Künftig sollen Bankette und Straßenbegleitflächen gemäß vorgegebener Turni gemäht werden. Andere Flächen, die von der Straße eingesehen werden können, würden alle fünf Jahre gerodet oder gemulcht. Bei weiteren Flächen des Bundes, die von öffentlichen Straßen nicht eingesehen werden, erfolge die Unterhaltung in Abstimmung mit dem landespflegerischen Personal des LBM. Dort stehe der dauerhafte ökologische Nutzen im Vordergrund. Weiter informierte die Pressestelle, dass bei einem Apfelbaum am Ortseingang aus Lauterecken kommend ein Pflegeschnitt erfolgen wird. Pflegemaßnahmen an der gepflasterten Fahrbahninsel ständen in Kürze an.