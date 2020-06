Die Ortsdurchfahrt in Dunzweiler (K4) wird ab Montag 6. Juli, voll gesperrt. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Oberes Glantal werden in der Ortsdurchfahrt die Wasserleitung und die Straßenab- und Kanaleinläufe erneuert sowie die Fahrbahndecke saniert. Die Sperrung werde voraussichtlich bis zum 1. Juli 2022 andauern. In dieser Zeit wird der Verkehr über die L 354 Waldziegelhütte zur B 423 Waldmohr/Schönenberg-Kübelberg und die K4 Schönenberg-Kübelberg/Schmittweiler umgeleitet.