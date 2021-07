Die Landesstraße 370 wird ab Montag, 2. August, wegen Bauarbeiten im Bereich der Ortsdurchfahrt von Rothselberg für den Verkehr vollgesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) geht davon aus, dass die Arbeiten rund vier Wochen dauern. Die Umleitung in Richtung der B 270 ist ab Kollweiler ausgeschildert und erfolgt über Jettenbach nach Eßweiler, von dort nach Hinzweiler und weiter nach Aschbach/Reckweilerhof zurück auf die Bundesstraße 270 und umgekehrt. Der LBM teilt mit, dass auf Höhe der Kreuzung nach Eßweiler in zwei Bauabschnitte geteilt wird, so dass jeweils eine Hälfte des Ortes erreichbar sein wird. Busse werden ihrem Fahrplan entsprechend morgens bis 7.30 Uhr den Baustellenbereich passieren dürfen.