Endlich läuft es in den Orten Brücken und Ohmbach wieder: Ein Jahr lang wurde in ersterem an der L 350 gebaut, war zweiterer quasi Sackgasse. Dadurch war nicht nur der Autoverkehr behindert, sondern auch der Busverkehr – und der nimmt am Samstag nach Auskunft der Kreisverwaltung den regulären Fahrplan wieder auf.

Wie berichtet, war die Straße Anfang August für zwei Wochen freigegeben, war dann aber nochmals für Restarbeiten gesperrt worden. Jetzt rollt der Verkehr wieder. Ganz offiziell und feierlich vom Landesbetrieb Mobilität freigegeben wird die Ortsdurchfahrt Brücken allerdings erst am 7. September.