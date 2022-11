In Frohnhofen soll ein neuer Ortsbürgermeister gewählt werden am Sonntag, 26. Februar. Auch ein Termin für eine Stichwahl, sollte eine solche erforderlich sein, steht schon fest: Sonntag, 12. März. Doch zuerst geht es darum, Kandidaten zu finden. Wer sich zur Wahl stellen möchte, kann dies bis 9. Januar, 18 Uhr, kundtun: bei der Verbandsgemeindeverwaltung sowie beim Wahlleiter in Frohnhofen. Das ist noch bis Jahresende Ortsbürgermeister Thomas Weyrich, der im September seinen Rücktritt zum 31. Dezember bekanntgegeben hat. Ab 1. Januar ist dann der erste Beigeordnete Roger Gerhardt zuständig.