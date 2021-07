Der frühere Ortsbürgermeister Klaus Schneider hat Amtsinhaberin Hannelore Eckel in der jüngsten Ratssitzung heftig kritisiert und dafür Beifall von vielen der mehr als 20 Zuhörern geerntet.

Schneider hatte in der Einwohnerfragestunde das Wort ergriffen und von seiner Sorge um den Ort und seine Bürger gesprochen. Auslöser war, dass Thomas Danninger für die zurückgetretene Stefanie Blumröder in den Rat nachgerückt war. „Wenn in zwei Jahren Amtszeit schon das zweite Ratsmitglied zurückgetreten ist und Du diese Person nicht mal namentlich erwähnst, muss man sich um das Wohl der Bürger sorgen“, sagte der ehemalige Ortsbürgermeister.

Unabhängig davon prangerte er an, dass vieles im Ort stagniere und nur wenige Fortschritte erkennbar seien. Das sagte er ganz ruhig. Er forderte die Ortsbürgermeisterin auf, seine Worte ernst zu nehmen und darüber nachzudenken, was besser werden müsse. Der Applaus aus den gut besetzten Zuschauerreihen lässt annehmen, dass nicht nur Schneider sich Gedanken macht. Zumal auch der Rahmen der Sitzung selbst durchaus Anlass zur Sorge hat geben können: Denn weil der Sitzungsraum nicht rechtzeitig geöffnet und hergerichtet war, musste die Sitzung mit Verspätung beginnen.

Verwirrung um Befragung

Für Verwirrung sorgte auch eine andere Aktion der Ortsbürgermeisterin und ihrer Beigeordneten. Die hatten in einem Schreiben an die Bürger um deren Meinung zu einer Fotovoltaikanlage im Dorf gebeten, damit der Ortsgemeinderat ein Stimmungsbild vor seiner Abstimmung in einer der nächsten Sitzungen erhält.

Allerdings war das Schreiben so abgefasst, dass bei vielen Bürgern der Eindruck entstanden ist, es handele sich um eine offizielle Bürgerbefragung mit Entscheidungscharakter. Dass unter anderem wegen Befangenheit ohnedies nur vier Ratsmitglieder über die Fotovoltaikanlage befinden dürfen, hat ebenfalls so manche Sorge geweckt.