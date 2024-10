Zum 31. Oktober wird Stefan Jung sein Amt als Ortsbürgermeister von Bedesbach aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen niederlegen.

Wie Jung der RHEINPFALZ auf Anfrage sagte, habe er in den vergangenen Wochen bemerkt, dass es zu viel geworden sei. „Ich war fünf Jahre erster Beigeordneter und zehn Jahre im Rat, da war ich der Meinung, dass ich weiß, was auf einen zu kommt“, sagt Jung. Doch so sei es nicht gewesen. Die zunehmende Belastung durch Vollzeitjob, Familie mit zwei Kindern und dem Ehrenamt Ortsbürgermeister habe ihn zu diesem Schritt gezwungen. In einer Erklärung an die Bedesbacher schreibt der Berufschullehrer: „Um meiner Gesundheit und meiner Familie gerecht zu werden, ziehe ich hiermit die Notbremse.“

Die Entscheidung, nach drei Monaten als Ortsbürgermeister aufzuhören, sei ihm nicht leichtgefallen. Jung: „Ich bin ein Mensch, der eine Aufgabe mit vollem Herzblut angeht. Dies konnte ich hier nicht mehr tun und finde es deswegen nur fair, ehrlich zu mir selbst und zu den Bürgerinnen und Bürgern zu sein.“

Er hoffe, dass ein guter Nachfolger gefunden wird, „der sich mit ebenso viel Herzblut und Engagement für unser schönes Bedesbach einsetzen wird, damit es weiterhin ein lebenswerter Ort bleibt, in dem Zusammenhalt großgeschrieben wird“.