Paukenschlag im Konker Gemeinderat: Ortsbürgermeister Karl Knecht tritt zum 31. März zurück. Der 72-Jährige führte am Mittwochabend im Gemeinderat gesundheitliche Gründe für seine Entscheidung an. „Ich habe die Reißleine gezogen“, sagte Knecht am Donnerstag zur RHEINPFALZ, nachdem die Stimmung gegen ihn im Rat zuletzt immer schärfer geworden war.

Nach einer recht unspektakulären Ratssitzung kam der Rücktritt für Ratsmitglieder und Zuschauer vollkommen überraschend: In einer kurzen Erklärung