Gut möglich, dass in Cronenberg am Dienstagabend ein neues Ortsoberhaupt gewählt wird. „Wir sind guten Mutes, dass sich jemand finden wird“, sagte eine Sprecherin der Verbandsgemeinde-Verwaltung in Lauterecken. Weniger gut sieht es in Reipoltskirchen aus: Die für den 26. Juni geplante Urwahl ist mangels Bewerber abgeblasen worden.

In beiden Orten ist der Sessel des Ortschefs zurzeit vakant. Im September schon war in Cronenberg Ortsbürgermeisterin Hannelore Eckel zurückgetreten – und mit ihr der Großteil