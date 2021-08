Wer kennt sie nicht, die Streitereien zwischen Bürgermeister Peppone und Hochwürden Don Camillo. Am Ende siegte die Vernunft und die beiden Kampfhähne blieben ein Herz und eine Seele. Anders die Auseinandersetzung zwischen Frohnhofens Ortsbürgermeister Thomas Weyrich und dem ortsansässigen Bestatter Steffen Seyler.

Steffen Seyler war bis zu seinem Rücktritt 2010 selbst Ortsbürgermeister in Frohnhofen und führt ein weit über die Grenzen des Dorfes hinaus bekanntes, renommiertes Bestattungsinstitut. Als unzutreffend und zugleich geschäftsschädigend wertete Seyler die in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung von Ortsbürgermeister Weyrich gemachten Äußerungen, die, ohne Seyler namentlich zu nennen, dennoch deutlich an ihn adressiert waren.

In seinem Sachbeitrag zur Aufstellung eines Bebauungsplans „Ortsmitte“ sprach Weyrich von einem sensiblen Ortskern, der durch eine großflächige, ortsuntypische Bebauung geprägt sei. Weiter befürchtete er, dass die bereits verkauften ortsprägenden Gebäude weiter verfallen und ihnen der Abriss drohe.

Renoviert und vermietet

Steffen Seyler bestätigt gegenüber der RHEINPFALZ, mehrere Anwesen im Ort erworben zu haben. Falsch sei, dass er die Häuser verfallen lassen wolle. Bei einem Zweifamilienhaus seien die Renovierungsarbeiten abgeschlossen, und das Haus sei vermietet. Andere Anwesen sollten ebenfalls so umgebaut werden, dass im Ortskern neuer Wohnraum entstehe. Weiter sei ein marodes Gebäude entkernt und als Garage umgebaut worden. Auch beabsichtigte er, durch einen Teilabriss eines Nachbargebäudes, die Parksituation in der St. Wendeler Straße verbessern zu wollen. Hier sei es bei größeren Bestattungsfeiern auch schon zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Einen Teil des Gebäudes will der Unternehmer zu Mietwohnungen umbauen lassen.

Vorwurf: Formfehler

In Sachen Aufstellung eines Bebauungsplans wirft er insbesondere Ortsbürgermeister Weyrich vor, beim Erlass der sogenannten Veränderungssperre, einen Formfehler gemacht zu haben. Dabei bezieht sich Seyler auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahre 2016, welches besagt, dass eine Veränderungssperre erst dann erlassen werden darf, wenn die Planung ein Mindestmaß dessen erkennen lässt, was Inhalt des zu erwartenden Bebauungsplans sein soll. Heißt: Bevor eine solche Sperre erlassen werden kann, muss die Gemeinde bereits konkrete Vorstellungen darüber haben, welche innerörtlichen Veränderungen sie im Bebauungsplan entwickeln will.

Helga Munzinger, Sachbearbeiterin der Abteilung Bauen in der VG-Verwaltung und dort zuständig für Bebauungspläne, bat um Verständnis, sie selbst war in der Sitzung nicht anwesend und könne zum Sachverhalt deshalb auch keine Auskunft geben.

Gemeinde nicht informiert

Ortsbürgermeister Weyrich bestätigte auf Nachfrage, dass durch eine Privatperson mehrere leerstehende Gebäude im Ortskern aufgekauft worden sind, aus Gründen des Datenschutzes dürfe er jedoch nicht den Namen des Käufers nennen. Die Gemeinde selbst habe nicht die Absicht, Projekte des Investors verhindern zu wollen. Gleichwohl, betonte Weyrich, könne er als Ortsbürgermeister erwarten, von den Plänen des Käufers in Kenntnis gesetzt zu werden, was dieser bislang allerdings nicht getan habe.

Weyrich weiter: „Vor dem Hintergrund des Dorferneuerungsprozesses sowie als anerkannte Schwerpunktgemeinde, ist es einfach unsere Pflicht, die innerdörfliche Entwicklung zu steuern.“ Eine Vorkaufrechtssatzung sowie der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan geben der Gemeinde Rechtssicherheit sowie entsprechenden Steuerungsmöglichkeiten, so Ortsbürgermeister Weyrich abschließend.