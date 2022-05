Haben Sie Kniebeschwerden? Harald Dinges, Chefarzt der Orthopädie am Westpfalz-Klinikum in Kusel, ist am Mittwoch, 18. Mai, von 11 bis 12.30 Uhr zu Gast bei der RHEINPFALZ-Telefonsprechstunde. Der Chef der Abteilung für Orthopädie, Gelenkersatz, Rheuma und Unfallchirurgie ist erreichbar unter der Telefonnummer 06381 921218.

Meist macht Arthrose dem Kniegelenk zu schaffen. Dabei baut sich der Knorpel an den Gelenken ab. Knorpel ist eine Schutzschicht, die verhindern soll, dass Knochen aufeinander reiben. Arthrose ist eine Verschleißerkrankung, trifft meist Menschen im Alter. Nicht selten ist Übergewicht ein Thema. Diese zusätzliche Belastung hinterlässt vor allem im Knie ihre Spuren. Sportler mit Impulsbelastungen sind ebenfalls oft betroffen. „Fußballer, Handballer, alles was mit dem Ball und plötzlichen Bewegungen zu tun hat“, erklärt Dinges. Aber auch der Meniskus und Bandverletzungen könnten die Ursachen für Kniebeschwerden sein.