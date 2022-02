Das Orkantief Zeynep hat auch im Kreis Kusel seine Spuren hinterlassen. Wie die Kuseler Polizei berichtet, fiel am Freitagabend im Kuseler Schleipweg ein Ziegelstein auf ein geparktes Fahrzeug. Außerdem sei zwischen Mühlbach und Föckelberg ein Baum auf die Kreisstraße 34 gestürzt. Auch die Feuerwehr aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal berichtet von mehreren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume. Wie der stellvertretende Wehrleiter Stefan Reichhart mitteilt, drohte in Breitenbach ein Baum auf eine Stromleitung zu fallen. Mittels einer Drehleiter habe dies aber verhindert werden können. Ein weiterer Baum sei dann allerdings auf die Waldmohrer Straße in Breitenbach gefallen. Auch in Nanzdietschweiler brachte der Sturm einen Baum zu Fall. Dieser stürzte laut Reichhart auf eine Stromleitung, knickte einen Dachständer ab und blieb auf der Leitung liegen. Außerdem habe die Feuerwehr einen Baum beseitigen müssen, der bei der Mohrmühle in Waldmohr auf den Glan-Blies-Weg gefallen war. Aus Waldmohr sei noch ein weiterer Notfall gemeldet worden, der allerdings nichts mit dem Sturm zu tun gehabt habe. Laut Reichhart löste ein Rauchmelder in einem Wohnhaus Alarm aus. Einen Grund für den ausgelösten Alarm habe man zwar nicht finden können, dadurch aber entdeckt, dass die Seniorin, die in dem Haus lebt, gestürzt war. Die Feuerwehr informierte den Rettungsdienst und betreute die Frau bis zu dessen Eintreffen.