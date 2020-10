Der Organist Christian Brembeck gastiert am Sonntag, 25. Oktober, 16.30 Uhr, in der Kirche St. Josef in Jägersburg.

Die Kirche feiert dieses Jahr ihr 65-jähriges Bestehen. Daher hat die Erwachsenenbildung Saarpfalz den renommierten Organisten zu einem Konzert eingeladen. Schon um 15 Uhr gibt es eine Kirchenführung mit Gertrud Fickinger.

Der Eintritt zum Konzert ist für Kinder bis 14 Jahre kostenlos. Für Jugendliche beträgt er acht Euro und für Erwachsene zwölf Euro. Ein Mund-Nasen-Schutz muss mitgebracht werden. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 06894 9630516 oder per Mail unter kebsaarpfalz@aol.com. Außerdem gibt es auch Karten unter www.ticket-regional.de.