Es gibt sie in allen möglichen Formen, mit Gläsern in den unterschiedlichsten Tönungen – und vor allem in den verschiedensten Preisklassen: Sonnenbrillen. Zum „Tag der Sonnenbrille“ am 27. Juni erklärt Optiker Christian Schneider, auf was man unbedingt achten sollte, um die Augen bestmöglich zu schützen.

Was einst als Schutz für die Augen konzipiert wurde, ist längst zum modischen Accessoire geworden. Schon für wenige Euro werden manche Sonnenbrillen angeboten,