Kultige Kinofilme unter freiem Himmel und dazu musikalisches Programm und Bewirtung – das gibt es am Samstag in Brücken und am Freitag darauf in Konken. Das Wanderkino mit Musik ist Auftakt des Trafo-Projekts „Westpfälzer Musikantenland“ in den Landkreisen Kusel und Kaiserslautern.

Mit Musikschaffenden der Region und dem Programmkino „Provinz 80“ organisiert das Musikantenland-Büro eine musikalisch-filmische Reise, die an die Tradition des Wandermusikantentums anknüpfen und Brücken zur heutigen Musikkultur schlagen soll. Die ersten beiden Kinoabende sowie der letzte in der fünfteiligen Reihe finden im Landkreis Kusel statt.

Im Brückener Karstwald steht am Samstag, 24. Juli, der Film „Knives out – Mord ist Familiensache“ aus dem Jahr 2019 auf dem Programm. Es spielt der Musikverein Brücken. Das Wanderkino ist gleichzeitig Abschluss des Kinderfestes auf dem Sportplatz. Am Freitag, 30. Juli, verwandelt sich dann der Sportplatz in Konken in ein Freiluftkino. Gezeigt wird der Film „Bohemian Rhapsody“ über die Kult-Band Queen um Frontmann Freddie Mercury. Der Musikverein Konken spielt auf.

Weitere Termine sind in Enkenbach-Alsenborn am 6. August mit dem Film „Dream Horse“ und am 7. August in Mackenbach mit „Hiwwe wie driwwe“. Abschluss ist am 18. September auf der Wasserburg Reipoltskirchen mit dem Dokumentarfilm „Sound of Heimat“.

Info

Die Musik beginnt jeweils um 19.45 Uhr. Gegen 21 Uhr startet der Film. Karten kosten zehn Euro über https://openair.provinz80.de oder an der Abendkasse.