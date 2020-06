Ein Online-Webinar zum Thema rechte Ideologien bietet die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kusel in Kooperation mit der Anne-Frank Bildungsstätte Frankfurt am 29. Juni von 14 bis 17 Uhr an. Nicht erst die Anschläge in Hanau und Halle haben deutlich gemacht, dass Rechtsextremismus in Deutschland ein großes Problem darstellt. Rechte Positionen begegnen uns am Arbeitsplatz, in den sozialen Medien, den Parlamenten oder im eigenen Bekanntenkreis. Was sind Strategien und Elemente rechter Ideologie und an welche gesellschaftlichen Debatten knüpfen sie an? In diesem dreistündigen Webinar setzen sich die Teilnehmer mit Rechtsextremismus sowie möglichen Gegenstrategien auseinander. Referenten sind Lena Reichstetter und Tom Uhlig.

Info

Anmeldung bei simone.schnipp@cjd-rlp-mitte.de