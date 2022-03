Auch Experten des Geoskops sind an einer Online-Vortragsreihe beteiligt, die das Pfalzmuseum für Naturkunde auflegt, dem das Urweltmuseum auf der Burg Lichtenberg angegliedert ist.

Geplant sind bisher fünf Vorträge, die an je einem Dienstag (18 bis 19 Uhr) im Monat von März bis Juli stattfinden: Mit „Unterirdische Beziehungskisten“ geht’s los am 22. März. Botanikerin Julia Kruse bezieht sich dabei auf die Sonderausstellung im Pfalzmuseum Bad Dürkheim, in der es bis Ende April um Pilze und Pflanzen geht, die durch ein unterirdisches Netzwerk Beziehungen pflegen. „Forensische Entomologie oder wie Maden helfen, Kriminalfälle zu lösen“ ist der Vortrag von Zoologin Katharina Schneeberger am 26. April überschrieben. Über die Sammlung der Pollichia am Pfalzmuseum spricht Direktor Frank Wieland am 24. Mai. Dann sind die auf der Burg Lichtenberg tätigen Wissenschaftler dran. Museumspädagoge Jan Fischer spricht am 21. Juni über „Mammuts – Ikonen der Eiszeit“. Geoskop-Leiter Sebastian Voigt referiert über „Kusel und seine Saurier: Der Remigiusberg auf dem Weg zu internationalem Ruhm“.

Info



Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung per Mail an M.Kallfelz@pfalzmuseum.bv-pfalz.de ist erforderlich, um den Link zum Online-Vortrag zu erhalten.