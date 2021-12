„Welche Heizung passt zu meinem Haus?“ Antworten auf diese Frage gibt es am Donnerstag, 13. Januar, ab 19 Uhr bei einem Online-Vortrag zum Thema Erweiterung bestehender Heizungsanlagen. Es ist der dritte Vortrag der Wärmeeffizienz-Kampagne der Energieagentur Rheinland-Pfalz und ihrer Kooperationspartner. Dieses Mal geht es um Hybridanlagen – also Heizungen, bei denen mehrere Wärmeerzeuger zu einer Anlage zusammengeschlossen werden. Konkret geht es um Einsatz- und Fördermöglichkeiten. Die ersten beiden Vorträge zu den Themen „Überblick über verschiedene Heizsysteme“ und „Heizen mit Wärmepumpen“, die bereits am 18. November und am 16. Dezember stattfanden, können auf der Homepage der Energieagentur Rheinland-Pfalz unter www.earlp.de/wekkus1 und www.earlp.de/wekkus2 abgerufen werden.

Gastgeber der Online-Veranstaltung ist der Landkreis Kusel. Anmeldungen sind bis 16 Uhr Donnerstag, 13. Januar 2022, unter www.earlp.de/wekkus3 möglich. Weitere Informationen zur Wärmeeffizienz-Kampagne gibt es unter www.earlp.de/wek.