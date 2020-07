Eine Online-Sprechstunde zum Thema Datenschutz bietet die CDU-Landtagsabgeordnete Marlies Kohnle-Gros gemeinsam mit dem Landesdatenschutzbeauftragten Dieter Kugelmann am Donnerstag, 30. Juli, 10 Uhr, an. Der Grund: Um die Auflagen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einzuhalten, werden derzeit häufig Daten gesammelt. „In Restaurants und bei Behörden müssen etwa Namen und Adressen von Kunden und Besuchern erfasst werden“, schreibt Kohnle-Gros. Außerdem nutzten Berufstätige und Ehrenamtler häufig Videokonferenzsysteme.

Das sorge für viele Fragen: Müssen Beschäftigte, die im Home-Office arbeiten, ihre private Telefonnummer rausgeben? Worauf kommt es bei der derzeitigen Sammlung der Kontaktdaten in Restaurants, Cafés und in Vereinen an? Ist die Corona-Warn-App sicher? Zu solchen und anderen Themen können Bürger Kugelmann in der Sprechstunde befragen. Wer teilnehmen möchte, solle sich bis Dienstag, 28. Juli, unter Marlies.Kohnle-Gros@cdu.landtag.rlp.de melden.