Eine erfolgreiche Bewerbung erfordert eine individuell auf die persönliche Situation zugeschnittene Strategie – und gute Vorbereitung. Deshalb bietet die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens am Dienstag, 2. März, eine Online-Veranstaltung zu diesem Thema an.

Los geht es um 9 Uhr. In dem rund zweistündigen Vortrag erklärt Referent Hans-Peter Leßweng, wie man neben der klassischen schriftlichen Bewerbung alternative Bewerbungsstrategien für sich nutzen kann. Außerdem werden berufliche soziale Netzwerke und Internetplattformen, Online-Jobbörsen und deren Bewerbungsverfahren vorgestellt. Der Online-Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe „BiZ & Donna“, die sich vorrangig an Frauen richtet. Teilnehmen können Interessierte aller Alters- und Berufsgruppen, die erwerbstätig sind oder sein möchten, auch wenn sie bisher noch keinen Kontakt zur Agentur für Arbeit hatten. Für die Teilnahme ist vorab eine Anmeldung per E-Mail an Kaiserslautern-Pirmasens.BCA@arbeitsagentur.de erforderlich. Weitere Informationen erteilt Nadja Schäfer, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, unter Telefon 0631 3641526.