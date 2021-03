Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens bietet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „BiZ & Donna“, die sich vorrangig an Frauen richtet, am Dienstag, 23. März, eine Online-Veranstaltung zum Thema Existenzgründung an. Existenzgründungsberater Uwe Schwan referiert in dem rund zweistündigen Seminar ab 9 Uhr zu Themen wie Erstellung eines Businessplans, Kontaktaufnahme zu Beratungsstellen und Netzwerken, Beantragung von Leistungen und persönliche soziale Absicherung bei Krankheit oder Unfall und im Alter. Teilnehmen können Interessierte aller Alters- und Berufsgruppen, die erwerbstätig sind oder sein möchten.

Info