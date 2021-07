Ab Montag, 12. Juli, muss sich nicht mehr online registrieren, wer in ein Schwimmbad in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein gehen will. Seit der Eröffnung im Juni ist es erforderlich, sich im Online-Reservierungssystem anzumelden: für das Rüllberg-Bad sowie für die frühe oder späte Öffnungsphase des Schwimmbads Königsberg in Wolfstein. Die getrennten Phasen von 10 bis 14 sowie von 15 bis 19 Uhr bleiben bestehen.