In mehreren Bundesländern sind Polizisten am Dienstag gegen Online-Hetzer vorgegangen. Angerückt sind die Ermittler auch bei einem Pfälzer, auf den sie durch RHEINPFALZ-Recherchen aufmerksam geworden waren.

An die Karikaturen des nationalsozialistischen Wochenblatts „Der Stürmer“ erinnern die judenfeindlichen Zeichnungen, die „Donar Walhall“ im Sommer 2018 beim russischen Facebook-Pendant VK online gestellt hat. Dort allerdings ist dieser Nutzer mittlerweile gesperrt, nach Angaben der Plattform hat er gegen ihre Regeln verstoßen. Weiter abrufbar ist hingegen das Profil eines Pfälzers, der die Hass-Bilder damals prompt weiterverbreitet hat. Doch bei ihm ist deshalb jetzt die Polizei angerückt.

Von Ministerin angezeigt

Denn die ist am Dienstag in Deutschland sowie in sechs weiteren europäischen Staaten gegen Online-Hetzer vorgegangen. Im Kreis Kaiserslautern etwa klingelten Beamte bei einem 57-Jährigen: Ihn hat eine rheinland-pfälzische Landesministerin angezeigt, weil er ihr auf ihrer Internet-Seite eine beleidigende Botschaft hinterlassen haben soll. Im Fall des 49-Jährigen aus dem Kreis Kusel wiederum waren es RHEINPFALZ-Recherchen, die die Ermittler zu dem mutmaßlichen Straftäter geführt hatten.

Deren Anlass: ein Machtwort des Generalbundesanwalts, denn er hat im vergangenen Sommer die „Goyim Partei Deutschland“ als kriminelle Vereinigung eingestuft und verboten. Schließlich schien die Truppe vor allem damit beschäftigt, bei VK judenfeindliche und mithin illegale Hetze zu verbreiten. Und zu ihren Pfälzer Anhängern gehörte der 49-Jährige aus dem Kreis Kusel, der sich online auch zur NPD bekennt, als Rechtsrock-Musiker auftritt und Wehrsportgruppen-Anekdoten erzählt.

Hetz-Bilder weiter online

Dass dieser Mann bei VK auch selbst offenkundig volksverhetzende Karikaturen verbreitet, war den Behörden bis dahin nach eigenen Angaben entgangen. Die RHEINPFALZ-Recherchen führten dann aber dazu, dass sie Ermittlungen gegen ihn aufnahmen – und am Dienstag bei ihm zur Hausdurchsuchung anrückten. Nun müssen sie auswerten, was sie bei ihm beschlagnahmt haben. Und weil die judenfeindlichen Karikaturen auch nach der Razzia noch sichtbar waren, bleibt noch mehr für sie zu tun.

Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz erläutert: Nun muss das Landeskriminalamt dafür sorgen, dass die Bilder verschwinden.