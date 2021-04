Am Dienstag, 13. April, 18.30 Uhr, befindet sich die Schmuckdesignerin Britta Bode in einem Gespräch mit der Kuratorin des Museums Pfalzgalerie Kaiserslautern, Svenja Kriebel. Den Rahmen bietet eine 20-minütige, kostenfreie Online-Führung. Bode, die in der Ausstellung „Die Sprache der Dinge – Angewandte Kunst der Lotte-Reimers-Stiftung“ vertreten ist, stellt Schmuckstücke von einfacher, klarer und dennoch raffinierter Form her. Sie ist Goldschmiedin, Schmuckdesignerin und Ausstellungskuratorin in einer Person. Wie sie ihre Arbeit versteht und welche Werke außerdem zu ihrem Repertoire zählen, ist Gegenstand des Gesprächs. Um Zugangsdaten für die Online-Führung zu erhalten, ist eine Anmeldung per E-Mail an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de notwendig. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt fünf Personen.