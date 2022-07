„Wie soll das Haus am Ohmbachsee genutzt werden?“ wird auf der neuen Plattform für Bürgerbeteiligung „Mitmachen im Landkreis Kusel“ gefragt. Sie wird derzeit im Rahmen von Smart City „Land l(i)eben – digital.gemeinsam.vorOrt“ entwickelt. Der Bau des Multifunktionshauses am Ohmbachsee dient als Pilotphase. Dort werden die bisherigen sowie die geplanten Meilensteine dargestellt und bis 31. August können – nach der Registrierung auf der Internetseite – Vorschläge abgegeben werden. Mitmachen können alle Interessierten, „die dem Ort verbunden sind“, auch wenn sie nicht in Schönenberg-Kübelberg leben. Projektverantwortlicher ist Karl-Heinz Schoon, dem auch mit einem Klick auf der Webseite mitmachen-landkreiskusel.de/haus-am-ohmbachsee eine Nachricht geschickt werden kann.