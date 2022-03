Odenbach. Ein Online-Abend rund um die ehemalige Synagoge wird am Donnerstag, 7. April, 19 Uhr, stattfinden. Als Gast wird Bernhard Kukatzki erwartet, der vor etwa 36 Jahren die ehemalige Synagoge bei Recherchen für sein Judaistik-Studium wiederentdeckt hat.

Kukatzki ist heute Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Mainz und wird über die Wiederentdeckung und Renovierung berichten. Diesen beiden Themen ist je ein Plakat der Ausstellung über die ehemalige Synagoge gewidmet, die schon länger in der Entwicklung ist. Sie besteht aus insgesamt zehn Displays, die von Vereinsmitgliedern bei dem Online-Vortrag vorgestellt werden. Es wird auch die Möglichkeit für Rückfragen geben, heißt es in der Ankündigung.

Wer an der Zoom-Veranstaltung des Fördervereins der ehemaligen Synagoge sowie der Evangelischen Erwachsenenbildung im Dekanat an Alsenz und Lauter teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an joachim.baecker@evkirchepfalz.de anmelden.