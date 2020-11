Die ganze Welt mit einem Klick – das ist das Ziel der Onleihe in rheinland-pfälzischen Bibliotheken, die vor einem Jahrzehnt startete. Und diesem Ziel kommt die Onlinebibliothek dank zunehmender Nutzerzahlen immer näher. Zum Zehnjährigen gibt es eine Überraschung.

Am 20. Oktober 2010 begann die Onleihe Rheinland-Pfalz unter dem Motto „digitale Medien rund um die Uhr“. Obwohl der Start holprig und Teilnehmerzahl zunächst gering war, sollte das Onlineangebot im Laufe der Zeit zum Erfolg werden. Die Nutzeranzahl stieg stetig und auch das Angebot nahm zu. Allein im vergangenen Jahr gab es 28.000 aktive Onlineleser in Rheinland-Pfalz, die insgesamt über 1,3 Millionen Medien digital ausgeliehen haben. Und auch die Zunahme der sich beteiligenden Büchereien ist bemerkenswert. Zwischen 2010 und 2020 hat sich deren Anzahl verzehnfacht.

Steigerung von Jahr zu Jahr

Zu diesen Büchereien zählt auch die Kreis- und Stadtbibliothek Kusel. Hier kann man seit 2012 online Bücher und andere Medien ausleihen. „Das Angebot wird gerne genutzt“, erklärt die Büchereileiterin Claudia Schramm. Alleine im vergangenen Jahr wurden 14.779 Medien in Kusel online ausgeliehen. Schramm geht davon aus, dass die aktuellen Zahlen die des Vorjahres übertreffen werden. Bereits zwischen Januar und September seien mehr als 13.000 Bücher und Ähnliches digital ausgeliehen worden. Im Gegensatz hierzu sanken in diesem Jahr die Ausleihungen vor Ort. Das sei der Pandemie und den zwischenzeitlichen Schließungen der Büchereien geschuldet, sagt Schramm.

Diese Tendenzen bestätigen auch andere Bibliotheken. Dazu zählt beispielsweise die Gemeindebücherei Waldmohr. Sie ist seit Oktober 2015 Mitglied der Onleihe Rheinland-Pfalz. Während die physischen Ausleihzahlen gleichblieben, sei die Onlinenutzung seitdem kontinuierlich gestiegen. In den ersten drei Jahren jeweils sogar um 50 Prozent, berichtet Helene Lustig, die Leiterin.

Drei Fragen

Und ebenso kleinere Büchereien können an der Onleihe teilnehmen. In der Regel sind sie einem größeren Verbund zugeordnet, über den digitale Medien ausgeliehen werden können. So auch in der Stadtbücherei Lauterecken und der katholischen Bücherei Kübelberg.

Anlässlich des Geburtstages findet noch bis zum 31. Dezember ein Jubiläumsquiz statt. Dieses wird ebenso wie die Onleihe selbst vom Landesbibliothekszentrum organisiert. Unter allen Teilnehmern, die die drei Fragen richtig beantworten, werden zehn Preise verlost.

