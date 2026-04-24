Seit 2018 engagieren sich die Omas gegen Rechts in Deutschland. Nun gibt es erstmals im Kreis Kusel eine Gruppe der Bewegung, die bereits etliche Ideen und Pläne hat.

In Kaiserslautern gibt es sie seit 2024, im Donnersbergkreis sogar seit 2018 – und nun auch im Kreis Kusel: die Initiative Omas gegen Rechts. „Es war an der Zeit, endlich diese Lücke zu schließen“, sagt Christine Fauß, die zu den Initiatoren der Kreisgruppe gehört. Vier Frauen und zwei Männer beteiligten sich laut der Glan-Münchweilerin, die für die Grünen im Kreistag sitzt, Anfang April an einem Gründungsstammtisch. Ein kleiner Anfang, aus dem nun Schritt für Schritt mehr entstehen soll.

Die Hoffnung sei, dass sich möglichst viele Menschen engagieren, die „Haltung zeigen und die Demokratie stärken wollen“, sagt Fauß. Neben dem Einsatz gegen Rechtsextremismus wolle die Gruppe auch andere Themen aufgriffen – zum Beispiel im Bereich Ökologie oder die aktuelle Debatte über digitale Gewalt.

„Wir wollen nicht nur auf Kundgebungen oder Mahnwachen Flagge zeigen“, betont die Initiatorin. Vorstellbar seien auch Vorträge oder Informationsveranstaltungen, um den Austausch zu fördern. Ebenso erkläre sich die Gruppe gerne bereit, Patenschaften für Stolpersteine zu übernehmen oder Ortsführungen zu organisieren, um über die NS-Vergangenheit im Kreis und Antisemitismus aufzuklären.

Ziel ist zunächst ein monatlicher Stammtisch

Zunächst steht für die neu gegründete Gruppe allerdings der Aufbau eines monatlichen Stammtisches im Fokus. Wo dieser stattfindet, stehe allerdings noch nicht fest, sagt Fauß. Es gebe jedoch im Hintergrund Gespräche – eine Möglichkeit sei etwa das Bürgercafé, das der Verein „Pro Kusel“ in der Kreisstadt eröffnen möchte. Darüber hinaus stehe die neue Gruppe bereits im Austausch mit anderen Gruppen der Omas gegen Rechts aus der Region, um ein breites Netzwerk zu schaffen.

Sorgen bereite ihr vor allem das Erstarken der AfD und der damit verbundene Rechtsruck in der Gesellschaft, sagt Fauß. Kritisch betrachte sie in dem Zusammenhang den Plan von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU), die Förderung von mehr als 200 Projekten, darunter viele im Bereich Demokratiebildung, zu streichen. Für einzelne Oma-Regionalgruppen hatte das Ministerium nach Angaben des Vereins Omas gegen Rechts in Deutschland über die Jahre Projektmittel gewährt.

„Opas dürfen gerne mitmachen“

Aktuell suche die Gruppe nach weiteren Unterstützern. Dabei möchte Fauß mit einem Missverständnis aufräumen: Wer sich bei den Omas gegen Rechts engagieren möchte, müsse nicht im wortwörtlichen Sinn Großmutter mit Enkelkindern sein. Auch gebe es keine Altersgrenze – wobei ein gewisses reifes Alter schon erforderlich sei, meint die Glan-Münchweilerin und ergänzt: „Auch die Opas dürfen gerne mitmachen.“

Ebenfalls betont Fauß: Die Initiative erhalte zwar Unterstützung vom Bundesverein der Omas gegen Rechts, habe aber keine Vereinsstruktur mit Mitgliedsbeiträgen oder formalen Verpflichtungen. Wer sich bei der Initiative engagieren möchte, könne sich je nach Zeit und Interesse freiwillig einbringen.

Zur Sache

Wer Kontakt zu den Omas gegen Rechts im Kreis Kusel aufnehmen möchte, kann das per E-Mail an omasgegenrechts.kusel@web.de tun.