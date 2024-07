Oliver Ruth ist der neue Selchenbacher Ortsbürgermeister. Der Ortsgemeinderat hat ihn am Dienstagabend zum Nachfolger von Dieter Edinger gewählt, der nach fünfjähriger Amtszeit nicht mehr kandidiert hatte. Ruth wurde einstimmig gewählt, wie auch seine beiden Beigeordneten Steffen Göbel und Jürgen Schäfer.

Der neue Ortsbürgermeister stammt aus Herschweiler-Pettersheim und wohnt seit dem Jahr 1998 in Selchenbach. Von Beruf ist der 50-Jährige Versicherungsfachmann. Er ist verwitwet und Vater zweier erwachsenen Töchter. Schon seit 15 Jahren gehört der neue Ortsbürgermeister dem Gemeinderat an. Er war auch bereits Beigeordneter der Gemeinde. Zu seinen Hobbys zählt er Musik – er spielt Trompete – und Motorradfahren. Seit dem Jahr 2009 ist er Wehrführer der örtlichen Feuerwehr, außerdem gehört er dem Freizeitclub Selchenbach an.

Für die kommende Legislaturperiode will er „fortführen, was der Ortsgemeinderat schon begonnen hat“. So gelte es, die im Jahr 2004 begonnene Flurbereinigung „nun endlich zum Abschluss zu bringen“. Die Haushaltslage könne verbessert werden, wenn die geplante Windkraftanlage und und ein Solarpark errichtet würden. Außerdem soll das Dorfgemeinschaftshaus modernisiert werden. Auch solle es eine neue Friedhofsordnung geben, sagte Ruth.