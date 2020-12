Der Kuseler Kardiologe Oliver Kusch (53) wurde am Samstag auf dem SPD-Parteitag in Mainz mit 96 Prozent auf die Landesliste für die Landtagswahl am 14. März gewählt. Allerdings nur auf den recht aussichtslosen Platz 47. Kusch folgt dem Kuseler Stadtbürgermeister Jochen Hartloff, der nicht erneut für ein Landtagsmandat kandidiert.

Am Rand des Parteitags zeigten sich beide überzeugt, dass Kusch über das Direktmandat in den Landtag einziehen könne. Mit seiner Kompetenz als Mediziner könne er den Sachverstand in der Fraktion gut ergänzen.

„Als Neuling bekommt man immer zuerst einen hinteren Platz und arbeitet sich dann nach vorne. Aber dass ich das drittbeste Ergebnis bekommen habe, zeigt die Wertschätzung in der Partei“, sagte er am Sonntag. Das sei nun eine gute Ausgangsbasis, und er hoffe, dass sich das auf den Wahlkreis übertragen lasse.

Damit wird nach Lage der Dinge künftig nur noch ein Kuseler Vertreter der beiden stimmenstärksten Parteien im Landtag sitzen. Denn auch Kuschs Mitbewerberin, die CDU-Kandidatin und Lauterecker Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis, muss voraussichtlich den Wahlkreis gewinnen, wenn sie ins Parlament einziehen will. Sie steht auf der Landesliste auf Platz 34. Auch der wird nur schwerlich reichen. Steinhauer-Theis folgt der langjährigen Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros, die ebenso wie ihr Kollege Hartloff nicht mehr antritt.

Als sehr wahrscheinlich hingegen gilt der Wiedereinzug des Grünen-Abgeordneten Andreas Hartenfels, der auf der Landesliste seiner Partei erneut auf Platz vier steht. FWG-Kandidat Helge Schwab muss auf den erstmaligen Einzug seiner Gruppierung hoffen. Mit Listenplatz drei wäre er dann ebenfalls drin.