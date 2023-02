Lauterecken/Wolfstein. In diesem Jahr werden wieder Oldtimer-Bustouren durch die Alte Welt angeboten. Es gibt sechs Termine zwischen April und September.

Die Oldtimer-Bustouren haben sich zu einem beliebten Angebot entwickelt, das auch im Jahr 2023 an sechs Samstagen fortgesetzt wird. Am 29. April und am 17. Juni wird vom Busparkplatz in Meisenheim zum Veldenzschloss in Lauterecken und zum Hotel-Restaurant Reckweilerhof gefahren, wo es ein Mittagessen gibt. Anschließend geht’s über die Falknerei in Bisterschied zurück nach Meisenheim. Am 29. Juli sowie am 26. August startet der Oldtimerbus bei der Abteikirche in Otterberg. Von dort aus werden die Kunst im Grünen in Reipoltskirchen, das Kalkbergwerk in Wolfstein und am Ende wieder Otterberg angesteuert. Zudem wird zwischendurch beim Restaurant Plaisir in der Reipoltskirchener Wasserburg eine Pause eingelegt, um sich bei einem Mittagessen zu stärken.

Buchungen ab 15. März

Die Fahrten am 20. Mai und 16. September beginnen am Veldenzplatz in Lauterecken. Der Weg führt über die Kunstausstellung und Holzwerkstatt Winterbach in Kreimbach-Kaulbach zum Gasthof „Zum Blauen Löwen“ in Ransweiler, wo gemeinsam zu Mittag gegessen wird, und letztlich über das Turmuhrenmuseum in Rockenhausen zurück nach Lauterecken.

Die Fahrten starten jeweils um 10 Uhr und enden gegen 16 Uhr. Die Kosten für eine Fahrt betragen 59 Euro pro Person ohne Mittagessen. Der Fahrpreis wird bei einer Absage durch die Teilnehmer nicht erstattet. Die Organisation übernimmt die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, über deren Onlineshop die Tickets gebucht werden können.

Info



Weitere Informationen unter Telefon 06382 791142 oder per E-Mail an tourismus@vg-lw.de. Buchungen sind ab Mittwoch, 15. März, 9 Uhr, unter www.vg-lw.de/onlineshop möglich.