Coronabedingt wurde am Samstag auf dem Festplatz Lauterecken ein Oktoberfest auf etwas andere Art und Weise gefeiert. Dort wo in den vergangenen Jahren mehr als 1000 Besucher im großen Festzelt feierten, waren diesmal 20 kleine Pavillons aufgebaut.

In den kleinen Zelten hielten sich insgesamt 110 Gäste auf, um im kleinen Kreis von bis zu acht Personen gemeinsam zu schunkeln, sich zuzuprosten und sich Weißwürste, Semmelknödel mit Sauerkraut und Brezeln bei einem Maß Bier schmecken zu lassen.

Manche Besucher hatten nach dem Vorbild des Münchner Oktoberfestes traditionelle bayerische Kleidung angelegt. Sie trugen Lederhosen und Dirndl. Für Unterhaltung sorgte auf einer großen Bühne die Stimmungsband „XXL Steirer“.

Veranstalter Thomas Schütz von der Firma „Schütz Light and Sound“ zeigte sich zufrieden mit dem Zuspruch: „Wir hatten uns auf maximal 150 Gäste vorbereitet, nun sind es ein paar weniger geworden. Das ist für uns in Ordnung“, sagte er. Die Besucher, darunter einige US-Amerikaner , kamen nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auch aus Kaiserslautern und Pirmasens in die Veldenzstadt.