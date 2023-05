Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Für die Kirchenwahlen am 1. Advent haben sich noch nicht in allen evangelischen Pfarreien genügend Kandidaten gefunden. Wenn das so bleibt, hat es gravierende Folgen für die Gemeinden.

Um die dringend gesuchten Presbyter zu finden, werden sowohl zum Beispiel am Potzberg und auch in Bosenbach nun kurzfristig Gemeindeversammlungen einberufen.

Pfarrerin Janina Tamm von der Pfarrei