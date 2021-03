Für die Fahrer zweier Kleinkrafträder wird die Tour mit ihren Zweirädern Folgen haben. Denn beide hatten an ihren Kleinkrafträdern keine gültigen Versicherungskennzeichen befestigt, sondern Kennzeichen aus den Jahren 2019 und 2020. Die Polizei stoppte die Kleinkrafträder in Altenglan und Herchweiler, heißt es in einer Mitteilung. Die Polizei weist darauf hin, dass seit Anfang März neue, blaue Versicherungskennzeichen an Kleinkrafträdern befestigt werden müssen. Gegen beide Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.