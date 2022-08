In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der L349 zwischen Thallichtenberg und Pfeffelbach zu einer Verfolgungsjagd.

Der Fahrer eines blauen Fiats ignorierte bei einer geplanten Verkehrskontrolle die Anhaltesignale der Beamten und flüchtete. In Pfeffelbach kam er in der St.-Wendeler-Straße von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Zaun, einem Baum und einem Verkehrsschild. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß. Zudem waren die französischen Kennzeichen an dem Auto ungültig. Wer durch die Fahrweise des Fiat gefährdet wurde, soll sich bei der Polizei in Kusel unter 06381 9190 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de melden.