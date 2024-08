Für den Fahrer eines Wohnmobils ist nach einer Polizeikontrolle am Samstag die Fahrt in den Urlaub plötzlich zu Ende gewesen. Die Autobahnpolizei zog ihn mit einem Atemalkoholwert von 0,6 Promille an der Raststätte Waldmohr an der A6 aus dem Verkehr. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich laut Polizei zudem heraus, dass der Mann bereits seit 2015 keine Fahrerlaubnis mehr hat, weil sie im entzogen worden war. Auf ihn kommt nun statt der Fahrt in den Urlaub ein Straf- und Bußgeldverfahren zu. Die Überprüfung war Teil einer allgemeinen Kontrolle des Ferienreiseverkehrs auf der Raststätte. Das Hauptaugenmerk lag bei Wohnwagen und Wohnmobilen. In der vorrangig vorbeugenden Kontrolle sollten die Fahrer unter anderem auf Gefahren bei der Ladungssicherung aufmerksam gemacht werden. Insgesamt wurden 41 Fahrzeuge kontrolliert.