Am Freitagabend heißt es in Brücken wieder: Laufschuhe schnüren. Der TV lädt zum 36. Internationalen Volkslauf „Rund um den Ohmbachsee“ ein.

Nach schwankenden Teilnehmerzahlen in den vergangenen Jahren setzt das Organisationsteam auf eine Neuauflage des Erfolgs von 2025: Vor zwei Jahren trotzten lediglich 160 Läufer widrigsten Bedingungen mit Regen, Sturm und Hagel. Im vergangenen Jahr hingegen sorgte sonniges Wetter für einen deutlichen Anstieg auf rund 400 Teilnehmer. „Wir hoffen, dass der Wettergott wieder mitspielt“, sagt Organisator Christoph Mang. Denn der Aufwand für die Veranstaltung ist enorm: Rund 50 Helfer sind im Einsatz.

Dass der Lauf überhaupt noch stattfindet, ist keine Selbstverständlichkeit. Vor drei Jahren stand die Traditionsveranstaltung vor dem Aus, nachdem das damalige sechsköpfige Organisationsteam nach 15 Jahren aufgehört hatte. Inzwischen stemmen Christoph Mang, Stefan Petri und Roger Becker die Organisation. Becker hatte sich noch einmal zum Weitermachen überreden lassen. Unterstützung gibt es durch ein externes Unternehmen, das die Laufauswertung übernimmt.

Favoriten am Start

Sportlich verspricht der Lauf erneut starke Leistungen. Zu den Favoriten im Hauptlauf über zehn Kilometer zählen Tim Könnel (TuS Heltersberg), der als herausragender Läufer der Region gilt, sowie Maximilian Kries, der bereits den 31., 32. und 35. Ohmbachseelauf gewinnen konnte. Könnel hatte im vergangenen Jahr sowohl beim Mitternachtslauf des TuS Glan-Münchweiler als auch beim Halbmarathon der LG Ohmbachsee gesiegt – jeweils mit Streckenrekord.

Auch bei den Frauen ist mit Jessica Keller (TG Worms) eine Topläuferin gemeldet. Sie gewann ebenfalls sowohl den Mitternachtslauf als auch den Ohmbachseelauf und trat damit in die Fußstapfen ihres Lebensgefährten Könnel.

Zum Programm gehören neben dem Hauptlauf auch ein Schnupperlauf über fünf Kilometer sowie ein 1000-Meter-Schülerlauf. Der Startschuss fällt um 18.45 Uhr mit dem Schülerlauf, bevor um 19.15 Uhr die Teilnehmer des Haupt- und Schnupperlaufs auf die Strecke gehen.

Vom Start in der Dellstraße führt der Kurs rund um den idyllischen Ohmbachsee – eine Strecke, die einst als „Schönster Lauf der Pfalz“ ausgezeichnet wurde. Kurzentschlossene können sich noch am Veranstaltungstag in der Turn- und Festhalle Brücken anmelden. Voranmeldungen sind online unter https://runtix.com/sts/10400/3092 möglich.