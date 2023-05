Um das Seefest am Ohmbachsee auf neue Füße zu stellen, seien erste Gespräche geführt worden – mit Blick auf das kommende Jahr. Das teilt die Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit. Als Mitte April bekanntgeworden war, dass das Kult-Fest des dritten Juli-Wochenendes dieses Jahr nicht stattfinden wird, hatte Bürgermeister Christoph Lothschütz bereits bezweifelt, dass nach der Absage des Veranstalters TOB-Events innerhalb von drei Monaten eine Alternativveranstaltung aus dem Boden gestampft werden könne. Nun wird der Blick auf 2024 gerichtet. Vertreter der Gastronomiebetriebe am Ohmbachsee sowie professionelle Veranstalter hätten sich „an einem Tisch versammelt, um die Umsetzung einer neuen Veranstaltung am Ohmbachsee zu initiieren“. Das Planungsteam werde im Herbst einen Entwurf präsentieren, wird angekündigt. Der Fokus solle auf Familienfreundlichkeit, der Einbindung von Vereinen und der Finanzierbarkeit liegen. Der Termin am dritten Juli-Wochenende solle bestehen bleiben.