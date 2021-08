Zum wiederholten Mal nutzten Unbekannte in Meisenheim ein offenes Fenster einer Gaststätte zu einem nächtlichen Beutezug. Dieses Mal hebelten sie laut der zuständigen Lauterecker Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag ein gekipptes Fenster auf und erbeuteten 900 Euro aus zwei Geldschubladen sowie Trinkgeld in unbekannter Höhe.

Die Beamten raten, vor allem nachts Fenster grundsätzlich geschlossen zu halten.