In einer Initiative der Tourismusbüros der Alten Welt laden für Sonntag, 30. Juni, zahlreiche Gartenbesitzer von 10 bis 18 Uhr in ihre Privatgärten ein. Im Kreis Kusel stehen folgende Gartentüren offen: Garten der Familie Kühne mit Teichanlage, Gewächshaus, Feuerstelle und Pool (Im Eck 1, Glanbrücken), ehemaliger Bauerngarten mit Insektenhotel und Fischteich von Uta Welker (Hauptstraße 37, Nußbach), Sträucher- und Staudengarten an der protestantischen Kirche (Hauptstraße 13, Nußbach), Weinberg der Familie Kreischer (Klosterstraße/K63, Offenbach-Hundheim), Garten der Familie Zimmer (St. Wendeler Straße 8, Frohnhofen), Nohwieserhof von Angelika und Christian Arend und Reinhilt Kaufmann (Hauptstraße 15 und 15A, Oberalben).