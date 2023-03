Am Sonntag, 25. Juni, können Gartenbesitzer ihre Gärten in der Alten Welt für Besucher öffnen. Anmeldungen sind bis spätestens Freitag, 31. März, unter Angabe der vollständigen Kontaktdaten an das Tourismusbüro Nordpfälzer Land unter touristinfo@vg-nl.de oder Telefon 06361 451121 möglich.