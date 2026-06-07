Die Sonne scheint, es weht ein laues Lüftchen und die Natur duftet nach Rosen und Sommer: Dann ist Zeit für die offenen Gartentüren. Wo es Einblicke im Kreis Kusel gibt.

Am Sonntag, 28. Juni, 10 bis 18 Uhr, gewähren 26 Gartenbesitzer aus den Verbandsgemeinden Bad Kreuznach, Lauterecken-Wolfstein, Nahe-Glan, Nordpfälzer Land und Otterbach-Otterberg, vom Rotenfels über die Alte Welt bis zum Donnersberg ihre grünen und bunten Oasen für Interessierte. Im Landkreis Kusel können sechs Paradiese besucht werden.

Glanbrücken

„Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein“: Teichanlage, Gewächshaus, Pool, Grünpflanzen, Bäume, Outdoor-Kitchen, diverse Beerensträucher, Relax-Feuerstätte.

Göran und Sona Kühne, Im Eck 1, 66887 Glanbrücken

Jettenbach

Nutzgarten: Wunderschön gestaltet mit Natursteinmauer aus Taunusquarzit; Konditor zeigt, wie man Marzipanrosen selbst herstellt, von 11 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 14.30 Uhr.

Klaus Christmann, Alter Weg 37, 66887 Jettenbach

Garten mit grandioser Aussicht zum Potzberg: Gestaltung mit Kräutern, Nutzpflanzen und einheimischen Pflanzen; ausgefallene Neophyten und Gartenkunst; Verkauf von Feinkost, Deko und Pflanzen.

Many Rheinheimer, Bergwies 8, 66887 Jettenbach

Merzweiler

Theatergarten: groß und weitläufig am Jeckenbach gelegen, mit Theaterbühne; Aufführung von Sketchen, jeweils zur vollen Stunde; lustige, erbauliche Kulturbeiträge dürfen gerne mitgebracht und präsentiert werden; kalte Getränke, Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis.

Jürgen & Heike Schneider, Gartenweg 13, 67746 Merzweiler

Nußbach

Sträucher und Stauden am Kirchenhang: Steilhangaufwertung mit circa 500 Quadratmetern Fläche hinter der protestantischen Kirche, Projekt „Käferkarawane“ der Evangelischen Landeskirche der Pfalz, Neuanpflanzung 2023 mit 600 Sträuchern und Stauden, Kokosmatten, separater Pflegetrasse. Zusätzlich geöffnet am Sonntag, 1. August, 10 Uhr, Ernte des Flachs, und am Sonntag, 6. September, 14 bis 17 Uhr, „Das Brechfest des Flachs“ mit Verarbeitungsschritten.

Kirchengemeinde „Zur Alten Welt“, Protestantische Kirche, Hauptstraße 13, 67759 Nußbach

Offenbach-Hundheim

Wingert: Kleiner Weinberg mit 1200 Rebstöcken, Magerrasen und Streuobstwiese, romantisches Weinbergshäuschen mit Blick über das Glantal.

Familie Kreischer, Klosterstraße/K63, 67749 Offenbach-Hundheim (OT Offenbach, Richtung Deimberg)

Im Netz

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