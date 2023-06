Ob Gesang oder instrumental, ob Poetry-Slam, Pantomime oder Tanz – 15 Minuten hat jeder bei der offenen Bühne im Mehrgenerationenhaus, um sein Talent zu zeigen. Wer in den Kuseler Tuchfabriken auftreten will am Samstag, 17. Juni, 17 bis 21 Uhr, erhält weitere Infos von Klaus Stiebitz unter der Telefonnummer 0176 51724357 (Whatsapp) oder per E-Mail an kstiebitz@aol.com. Im Juni vergangenen Jahres hatte er zum Ende der Interkulturellen Woche erstmals zur offenen Bühne im Mehrgenerationenhaus aufgerufen. Geladen sind zum offenen Treffen natürlich auch Gäste – bei freiem Eintritt.