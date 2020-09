Das Atelier der Malerin und Grafikerin Ingeborg Nicklas in der Trierer Straße ist am 19./20. und 26./27. September nicht geöffnet. Ursprünglich hatte die Künstlerin an der Aktion Offene Ateliers des Berufsverbandes Bildender Künstler/innen teilnehmen wollen, muss jetzt aber aus familiären Gründen absagen. Jeweils an den Samstagen und Sonntagen ist Jochen Dewerth aus Rehweiler dabei (Am Kuselberg 6). Nur an den beiden Sonntag empfängt Andreas Becker aus Quirnbach (Hauptstraße 11) Besucher.