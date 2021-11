Die Nachverfolgung in der Pandemie wird aufgegeben. Der Einzelne kann sich nur noch selbst schützen.

Nun also auch in Kusel. Die Gesundheitsämter telefonieren keine Kontaktpersonen mehr ab und geben die Verantwortung an die Corona-Infizierten weiter.

Ob das der richtige Weg ist, darf angezweifelt werden. Schon die Appelle an das Impfen verhallten bei viel zu Vielen. Ob die Infizierten ihr Umfeld von ihrer Erkrankung in Kenntnis setzen, ist völlig offen. Die Verordnung des Landes ist ein Papiertiger. Einige Auflagen können nicht umgesetzt werden, andere wird man nicht umsetzen. Krisenmanagement sieht anders aus. Nur mit Vernunft entscheidet offenbar jeder Einzelne künftig über seine Gesundheit. Ein Offenbarungseid.