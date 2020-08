Ein halber Hektar Wiese mit Bäumen und Hecken zwischen Reitscheid und Grügelborn geriet am Samstagmittag gegen 12 Uhr in Brand. Dies teilte die zuständige St. Wendeler Polizei mit. Die vorbeiführende L 310 war während der Löscharbeiten gesperrt. Nachmittags brannte laut Polizei auch eine Obstwiese bei Tholey. In beiden Fällen ist die Brandursache unbekannt.