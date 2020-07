Als die Polizei am Mittwochabend einen Unfall aufnahm, kam heraus, dass ein Unfallbeteiligter zusammen mit einem Komplizen Obst und Gemüse verkauft hatte, ohne die erforderliche Reisegewerbekarte zu haben. Dabei seien erheblich überhöhte Preise gefordert worden. Was die beiden konkret verkauft hatten, konnte die Polizei nicht sagen. Die Verkäufer führten erhebliche Mengen an Bargeld mit, welches sichergestellt wurde. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Beide Beschuldigte seien schon wegen ähnlicher Delikte auffällig geworden. Jetzt sucht die Polizeiinspektion in Lauterecken weitere Zeugen und mögliche Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter der Telefon 06382 9110 zu melden.