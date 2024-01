Der Kuseler Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine hat sich nach mehr als 100 Jahren aufgelöst. Der Beschluss, den Schlussstrich zu ziehen, wurde vergangene Woche bei einer Versammlung gefasst. Grund für diesen Schritt: Für den Vorsitzenden Rolf Gerino wurde kein Nachfolger gefunden. Der 80-Jährige stand 17 Jahre lang an der Spitze des Kreisverbands und zog sich aus Altersgründen zurück. Er habe das vergangene Jahr einen Nachfolger gesucht, jedoch ohne Erfolg, sagte er. An der Versammlung vergangene Woche nahmen 17 Ortsvereine teil. Dem Kreisverband gehörten vor einem Jahr noch 27 Ortsvereine an. Kürzlich seien bereits jene in Reipoltskirchen und Hinzweiler ausgetreten. Alle verbliebenen Ortsvereine könnten sich den Kreisverbänden St. Wendel oder Kaiserslautern anschließen, so Gerino. Die Verschmelzung mit einem benachbarten Kreisverband sei abgelehnt worden. Der Kuseler Kreisverband hat laut Gerino verschiedene Lehrgänge ausgerichtet – etwa Obstbaumschnitt-, Veredelungs- und Sensendengelkurse. Die Auflösung des Kreisverbands soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.