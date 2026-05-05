Die Umstellung der Straßenbeleuchtung in Oberstaufenbach steht kurz vor dem Abschluss. Für die letzten 28 Leuchten sind Kosten in Höhe von rund 17.000 Euro veranschlagt.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung in Oberstaufenbach auf LED-Technik befindet sich auf der Zielgeraden. Nachdem die Ortsgemeinde bereits vor einigen Jahren den Großteil der Laternen modernisiert hatte, sollen nun auch die letzten 28 Leuchten ersetzt werden.

Für die Maßnahme sind nach Angaben von Ortsbürgermeister Thorben Müller rund 17.000 Euro veranschlagt. Finanziert wird das Vorhaben über das Regionale Zukunftsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz.

Planungskosten muss Gemeinde selbst tragen

Mit der Investition sind für die Ortsgemeinde allerdings zusätzliche Anforderungen verbunden. Weil die Gesamtkosten über 10.000 Euro liegen, muss ein Planungsbüro beauftragt werden. Die dabei entstehenden Kosten trägt die Gemeinde selbst.

Trotz dieser zusätzlichen Ausgaben sieht Müller in der Umrüstung einen wichtigen Schritt für die Zukunft. Durch den Einsatz moderner LED-Technik könne die Gemeinde langfristig erhebliche Stromkosten einsparen. Zudem leiste Oberstaufenbach damit einen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und Klimaschutz.